Афиша Таганрога: как интересно провести новогодние выходные

Впереди новогодние праздники, которые нужно провести интересно, ярко и с пользой. Наверняка жители Таганрога не ограничатся одними только застольями, прогулками и походами в гости. Тем более, что городские учреждения культуры подготовили массу интересных мероприятий, которые будут проходить в дни новогодних каникул.

Таганрогский художественный музей подготовил интересные лекции, экскурсии и мастер-классы, в Чеховской библиотеке пройдет «Бал сказок», в театрах запланировано множество спектаклей для детей и взрослых, театрализованная программа пройдет в музее «домик Чехова». Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

29 декабря в 11 часов — интерактивное мероприятие для детей «Такой разный Дед Мороз», с мастер-классом (по предварительной записи). В 14 часов — мастер-класс «Зимняя сказка» по росписи шопперов (по предварительной записи).

30 декабря в 14 часов — лекция «Век ожидания Николая Дубовского» из цикла «Вехи славных юбилеев».

31 декабря в 14 часов — праздничная экскурсия с сюрпризом «Брызги шампанского» по экспозиции «Три века русского искусства».

2 января в 11 часов — мастер-класс для детей «Семь шагов до Нового года, или По следу Зеленой змеи».

3 января в 11 часов — мастер-класс для детей «Морозные узоры» в технике «Эбру». В 14 часов — авторская «Экскурсия с дискуссией» по выставке «Спасенные шедевры».

4 января в 14 часов — экскурсия «Времен связующая нить» по экспозиции «Три века русского искусства».

5 января в 14 часов — экскурсия «Спасенные шедевры. Русский музей — Таганрогу».

6 января в 14 часов — интерактивное мероприятие для детей «Пришла Коляда накануне Рождества».

7 января в 14 часов – тематическое мероприятие «Чудеса в день Рождества» с мастер-классом.

8 января в 11 часов «Символ года — змейка», мастер-класс по изготовлению игрушки-украшения.

11 января в 14 часов — лекция «Чистота белого» из авторского цикла «Из истории цвета».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

28 декабря в 17 часов — студия «Грани» и хореографический ансамбль «Антре» представляют программу «Бал сказок». Художественное слово – актриса театра и кино Светлана Несветова. Вход по билетам, справки по тел. 8-909-417-87-39.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

28 декабря и 4 января в 18 часов – комедия «Как живой»,

29 декабря и 5 января в 18 часов — «Примадонны».

2 января в 18 часов – «Единственный наследник».

3 января в 18 часов – «Касатка».

6 и 9 января в 18 часов – «Ханума».

7 января в 18 часов – «Джек».

8 января в 18 часов — «Д-Р».

Сказки для детей: 29 декабря в 11 часов, 3, 4, 5 и 6 января в 10 и 13 часов и 7 января в 13 часов — «Морозко», 2 января в 11 часов — «Золушка», а 8 января в то же время — «Все мыши любят сыр».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904)343-87-87)

Молодежный центр (ул. Петровская, 89)

28 и 29 января в 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 — постановка для детей «В Лукоморье – Новый год».

2 — 5 января в 10, 12 и 14 часов — «В Лукоморье – Новый год».

4 января в 18.30 — для взрослых спектакль «Мойры Богудонии».

5 января в 18.30 – «Как Зоя гусей кормила».

6 января в 18.30 – «33 счастья».

7 января в 18.30 — «Зебры не ржут».

8 января в 18.30 – «Зайка моя».

Кафе «Фрекен Бок» (пер. Тургеневский, 24)

9 января в 18.30 – комедия-буфф «Серебряные дети».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

5 января в 11 часов — музейная программа «Мультфильмы с «душой». Советская зимняя сказка». В 17 часов — литературно-музыкальная программа «Новогодний джазовый вечер».

6, 7 и 8 января в 11 часов — мастер-классы по изготовлению музейного сувенира «Рождественский сувенир».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

3 января в 12 часов — музейная программа «В послушании, трудах и молитвах».

5 января в 15 часов — театрализованная программа «Святки. Новогодние праздники на Руси» с участием театров «СаД», «ИГРА».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

2 января в 12 часов и 7 января в 12 и 14 часов — театрализованная экскурсия «Добро пожаловать в Рождество!».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

4 января в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Старинная музыка в Рождество». Участвуют Игорь Тавровский (баритон), Елена Николаева (фортепиано), Алиса Ткаченко (скрипка), класс преподавателя Тамары Макеевой. Ведущая – историк Людмила Пархоменко. Билеты можно приобрести в кассе музея со 2-го января, а в режиме онлайн и по «Пушкинской карте» — 4 января.

5 января в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Однажды под Рождество». Музыку зарубежных и отечественных композиторов исполнят доцент РГК им. С.В. Рахманинова Екатерина Добровольская (фортепиано) и скрипач, поэт, композитор и продюсер Олег Безуглов. Билеты продаются в кассе музея со 2 января, в режиме онлайн и по «Пушкинской карте» – 5 января.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

3 января в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Новогодний портрет города во времени».

4 января в 12 часов — тематическая экскурсия «В гостях у хозяев волшебного терема».

5 января в 14 часов — кураторская экскурсия по выставке «Для пользы и красоты города».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.61-36-73)

3 января в 12 часов — тематическая программа «Волшебная ёлочка» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира.

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов – выставка «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова», ёлочные игрушки XIX-XXI вв.

Фото Олега Хмелевского