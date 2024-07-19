Афиша Таганрога: как интересно провести летние выходные

Изнуряющая жара чуть-чуть отступит на эти выходные. Так что самое время отправиться в увлекательную прогулку по Таганрогу. А передохнуть можно будет в наших учреждениях культуры, где всегда уютно, интересно и прохладно.

Что вас ждет? Экскурсии и выставки в музеях – узнаете много ранее неизвестных фактов об истории Таганрога. Из конференц-зала Чеховской библиотеки можно «попасть» в концертный зал Московской филармонии имени П.И. Чайковского на оперу Глюка «Орфей и Эвридика». На летние спектакли приглашает драматический театр. В Литературном музее А.П. Чехова — джазовый концерт.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

20 июля в 11 часов — мастер-класс «Морской пейзаж» по рисунку солью. В 16 часов — тематическая экскурсия «Мир искусства. Театр и сказка».

21 июля в 14 часов — экскурсия «История русской живописи XVII-XIX веков» по экспозиции «Три века русского искусства».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

21 июля в 14 часов — трансляция из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. Кристоф Виллибальд фон Глюк «Орфей и Эвридика». Оркестр La voce strumentale и хор Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина (дирижер — Дмитрий Синьковский). Режиссеры-постановщики: Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова. Полусценическая версия оперы. Вход свободный.

23 июля в 14 часов — клуб библиотеки «Сюжеты давних кинолент». К 90-летию актера театра и кино, народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта — показ спектакля Московского академического театра сатиры «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1973 г.) по пьесе Бомарше. Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

20 июля в 18 часов — нежная мелодрама «Касатка».

21 июля в то же время — комедийная постановка «Примадонны».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (8634) 38-33-61)

20 июля в 18.30 — сказка для взрослых «Лихо одноглазое».

21 июля в то же время — постановка «Зебры не ржут».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

21 июля в 17 часов — литературно-музыкальная программа «Джаз без границ» (об особом типе музыкального сочинения). Элина Келешян (вокал, рояль), Евгений Соколовский (тенор, саксофон), Григорий Дерацуев (барабаны), Филипп Терацуян (контрабас).

Открылась новая выставка «Стрелковое оружие XX века» Донецкого республиканского краеведческого музея. Представлена история известных мировых образцов.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

20 июля в 10 часов — экскурсия «Первое путешествие Антоши Чехова».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

Выставка «В.Д. Поленов. «Пруд с ветлами». Возвращение». Картина знаменитого художника-передвижника и история ее возвращения в коллекцию музея после изъятия немецко-фашистскими захватчиками.

Продолжают работу выставки «Путешествие в Азию», «Петр I и его эпоха», «М.И. Платов и Таганрог», «Живая история», «Александр I и Таганрог», «Сыны Эллады на берегах Меотиды», «Кадры решают все!».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

20 июля в 15 часов — экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

21 июля в 12 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

20 июля в 12 часов — экскурсия «Хозяин волшебной шкатулки» и мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Голубая птица счастья».

21 июля в то же время — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые сказки» и добрые повести».

Фото театра им. А.П. Чехова