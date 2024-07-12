Афиша Таганрога: как интересно провести летние выходные

Наступающие выходные и начало следующей недели будут в Таганроге познавательными — в городе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти А.П. Чехова. Обязательно посетите чеховские музеи и художественный музей — узнаете много интересного о жизни и творчестве писателя.

В библиотеке открывается российско-китайская выставка «75 лет дружбе народов». Экскурсии по экспозиции подготовил Музей «Градостроительство и быт Таганрога». Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

13 июля в 17 часов — художественно-музыкальное мероприятие «Итальянские страницы дневников А.П. Чехова» к 120-летию со дня памяти писателя.

14 июля в 11 часов — пешеходная экскурсия «По пути с Каштанкой».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

14 июля в 15 часов — литературно-музыкальная гостиная «С томиком Чехова в нашем саду». Участвуют театр-клуб «СаД», студенты и выпускники Таганрогского музыкального колледжа. Вход свободный.

С 15 июля в рамках Годов культуры Россия — Китай и к 75-летию установления между странами дипломатических отношений Союз русских художников, творческий союз «Искусство без границ» и Российско-китайская ассоциация деятелей искусств представляют международную выставку «75 лет дружбе народов». Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие выставки 16 июля в 17 часов — вход свободный.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

15 июля в 11 часов — квест «Чисто классическая история», в 16 часов — вечер памяти Антона Павловича Чехова «Дороже матери у нас нет ничего».

Действует новая экспозиция «Стрелковое оружие XX века» Донецкого республиканского краеведческого музея об истории известных мировых образцов оружия.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

15 июля в 11 часов — театрализованная музыкальная программа «Милый чеховский уголок» ко дню памяти А.П. Чехова.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

13 июля в 10 часов — экскурсия «Не можем мы исчезнуть без следа».

15 июля в 13 часов — литературно-музыкальная композиция «Удивительный был человек!» ко дню памяти А.П. Чехова.

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции, сеансы в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи.

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

приглашает к участию в фотоконкурсе «#Явмузее», предлагая прислать свое фото с понравившимся экспонатом или в одном из залов музея. Подробности — на странице историко-краеведческого музея «Вконтакте». Выставка «Сыны Эллады на берегах Меотиды» знакомит с археологическим наследием Донского региона.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

13 июля в 15 часов — тематическая экскурсия по залам экспозиции «Путешествие в Чеховский Таганрог». 14 июля в 12 часов — обзорная экскурсия по экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел.8 (8634) 61-36-73)

14 июля в 12 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Голубая птица счастья».

Фото «Таганрогской правды»