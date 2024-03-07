Первый весенний праздник подарил нам длинные выходные. Синоптики обещают, что в Таганроге они будут солнечными и относительно теплыми. Поэтому не следует оставаться дома. Нужно смело отправляться на прогулку – навстречу новым впечатлениям и интересным приключениям.

Кстати, городские учреждения культуры подготовили массу разнообразных мероприятий, многие из которых посвящены милым женщинам. Это выставки, спектакли, познавательные лекции, концерты, экскурсии. Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте маршрут выходных дней с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

8 марта в 14 часов — интерактивная экскурсия «Аромат эпохи», к Международному женскому дню.

9 марта в 16 часов — художественно-музыкальное мероприятие «Всё, что прелестнице надо».

10 марта в 14 часов — лекция «Русская история Матисса» о жизни и творчестве мастера в рамках авторского цикла «Художники, которые потрясли мир».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

8 марта в 13 и в 17 часов – постановка «Касатка».

9 марта в 17 часов — сентиментальная комедия «Джек».

10 марта в то же время – комедия «Примадонны». А для детей в этот день в 11 часов – сказка «Золушка».

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89 тел. 38-33-61)

Продолжает работу выставка художественных работ Анны Баранниковой «Море нежности».

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904) 343 — 87 — 87)

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89)

8 марта в 18.30 время – фантастическая притча «33 счастья».

9 марта в 18.30 – «Как Зоя гусей кормила».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная выставка живописи и графики Людмилы Озериной, члена Ростовского регионального отделения «Творческого союза художников России».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

9 марта в 12 часов – публичная лекция «Нравственный кодекс А.П. Чехова».

10 марта в 16 часов – литературно-музыкальная программа «Пою тебе, Эллада» с участием лауреата Международных конкурсов Гаянэ Джаникян (сопрано), заслуженной артистки республики Ингушетия.

Каждый день, кроме понедельника, с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

8 марта в 12 часов – тематическая экскурсия «Милые мои сыночки!» (Евгения Чехова, заботливая мать многодетного семейства).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

8 марта в 12 часов – тематическая экскурсия «Навстречу летящей весне».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

Выставка «Сыны Эллады на берегах Меотиды»: античное наследие региона из собраний Таганрогского и Азовского музеев-заповедников.

Экспозиция «Живая история» представляет историческую живопись XIX-XX вв. из коллекции Таганрогского музея-заповедника, в том числе «ожившие» с помощью компьютерных технологий портреты.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

8 марта в 15 часов – лекция «Неувядающие цветы сказочного дома. История керамического фриза особняка Шаронова». Лектор — кандидат искусствоведения, заведующая музеем Марианна Григорян.

9 марта в то же время – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

10 марта в 15 часов – тематическая экскурсия «Город мечты: история строительства, разрушения и восстановления Таганрога в эпоху Петра I и Екатерины II».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

8 марта в 12 часов – музейная программа «8 марта в семье Василенко», с мастер-классом «Веточка мимозы», в этот же день в 15 часов — экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

10 марта в 12 часов — программа «Город, который нельзя не любить», в этот же день в 15 часов – встреча «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото Сергея Плишенко