Афиша Таганрога: интересно провожаем осень и встречаем зиму

В предстоящие выходные, когда мы будем провожать осень и встречать зиму, Таганрогу обещают облачную погоду и немного солнца. Есть отличный повод отправиться на прогулку, пройтись по улочкам города, заглянуть в уютные кафе и зайти в городские учреждения культуры, которые традиционно подготовили массу интересных мероприятий.

Интересные выставки пройдут в Чеховской библиотеке, мастер-классы для детей подготовили в Таганрогском художественном музее, спектакли покажут в ГДК и Чеховском театре, познавательную лекцию подготовили в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой маршрут выходных дней с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 1 декабря — ДоброЦентр АНО «Луч надежды» представляет выставку детских работ «Свет творчества» ребят с инвалидностью. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие 4 декабря в 16 часов – вход свободный.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

«Рождественская мистерия» — выставка декоративно-прикладного творчества и художественной куклы таганрогских мастеров. Вход по билетам, можно посетить по «Пушкинской карте». На открытие выставки 8 декабря в 16 часов — вход свободный.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

30 ноября в 12 часов — викторина «Секреты народных промыслов» с мастер-классом для детей.

1 декабря в 11 часов — мастер-класс для детей «Семь шагов до Нового года, или По следу Зеленой змеи».

Городской дом культуры (ул. Петровская, 104-1)

30 ноября в 18 часов театр «Сад» представляет комедию А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Вход по билетам, можно по Пушкинской карте.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

30 ноября в 17 часов – сентиментальная постановка «Джек», а для детей в этот день в 11 часов – сказка «Золушка».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

Начала работу выставка «Мир, в котором живет любовь», о жизни и творчестве донского писателя Анатолия Калинина. Экспозиция доступна с 10 до 17 часов — кроме понедельника.

До 25 декабря 2024 года — прием заявок на участие в детском региональном творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте». Номинации: «Мир Чехова в декоративно-прикладном искусстве» (декоративно-прикладное творчество), «Играем и читаем Чехова» (монолог, диалог, миниатюра по произведениям А.П. Чехова), «Чехов в красках» (рисунок, графика, живопись). Возрастная категория участников — с 7 до17 лет.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

30 ноября в 12 часов — ко Дню матери тематическая экскурсия «Мать — добрая, кроткая, разумная женщина» (о многодетной семье Евгении Чеховой.)

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

30 ноября в 12 часов – тематическая экскурсия «Матери целую руку…» (А.П.Чехов).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

На выставке «В гостях у муз Дворца Алфераки» — портреты выдающихся людей, сыгравших большую роль в истории Таганрога.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

30 ноября в 15 часов — лекция «История усадьбы семьи Дуровых» к 95-летию открытия музея циркового артиста.

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

30 ноября в 14 часов — тематическая экскурсия «Учитель, человек, писатель».

Фото Сергея Плишенко