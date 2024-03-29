Афиша Таганрога: готовимся интересно провести выходные

В выходные дни погода в Таганроге наладиться. Синоптики обещают, что будет солнечно и тепло – в воскресенье днем воздух прогреется до +18°. А значит, впереди нас ждут долгие прогулки, встречи с друзьями, приключения и новые впечатления.

Можно покататься с детьми на роликах в городских парках, прогуляться к берегу залива, погреться на солнышке, а по дороге заглянуть в городские учреждения культуры. Там традиционно подготовили множество разнообразных интересных мероприятий: от спектаклей и лекций, до выставок и экскурсий.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70)

30 марта в 14 часов — лекция «Мир искусства. Очарование графики», на фоне выставки «На одной волне… Русскому музею с благодарностью».

31 марта в 14 часов — «История русской живописи XVII – ХIХ вв.», экскурсия по экспозиции «Три века русского искусства».

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

30 марта в 13 часов — авторская программа Александра Юрьева «Дорога домой». Принимают участие Татьяна Соловьева и Сергей Иванов, вход свободный. А в 17 часов – концерт студентов ТМК. Преподаватель – Ольга Букша (фортепиано). Вход свободный.

31 марта в 12.30 – литературно-музыкальная гостиная «Симфония весны» (принимают участие учащиеся вокального и хорового отделений таганрогской ДМШ имени А. Г. Абузарова). В 16 часов — сольный концерт учащейся Таганрогской школы искусств Елены Шульги (фортепиано), класс преподавателя Татьяны Сердюк. Вход на оба мероприятия свободный.

В конференц-зале (ул. Греческая, 105)

30 марта в 13 часов – прямая трансляция из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии «Богатыри земли русской» – по мотивам легенд и сказаний. Принимают участие Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова (дирижер – Владимир Андропов), заслуженный артист России Павел Любимцев (ведущий). Вход свободный.

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93)

30 и 31 марта в 17 часов — премьера «Каренины. Лабиринты памяти», переосмысление романа Льва Толстого. Пьеса написана специально для Таганрогского театра им. А.Чехова Анной Фекета и Ольгой Головковой.

Таганрогский камерный театр (тел. 8(904) 343-87-87)

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89)

30 марта в 18.30 – постановка «Как Зоя гусей кормила».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 61-14-66)

30 марта в 14 часов – лекция «Самые первые таганрогские газеты» (о периодических изданиях Таганрога XIX века).

Со вторника по воскресенье, с 10 до 16 часов продолжают работу выставки: «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Защитникам Отечества посвящается…», «Пушкин. Вне времени».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 39-42-76)

30 марта в 12 часов — тематическая экскурсия «В кругу близких людей» (о таганрогских родственниках Чеховых).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82)

30 марта в 10 часов — интерактивное занятие для детей «Детские забавы Антоши Чехова».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

30 марта в 16 часов – историко-музыкальный «Вечер инструментальной музыки»: студенты РГК и учащиеся средней специальной музыкальной школы (колледжа) при РГК, а также лауреаты международных конкурсов исполнят произведения отечественных и зарубежных классиков. Дуэты фортепиано с кларнетом, скрипкой, виолончелью, фортепианные трио и квинтет.

31 марта в 16 часов – историко-музыкальный вечер «Клара Вик: история любви». Произведения Роберта Шумана, Клары Вик и Йоганнеса Брамса исполнит лауреат международных конкурсов, гастролировавший в городах нашей страны, Европы, Китая и Австралии, преподаватель РГК им. С.В. Рахманинова, пианист Рустам Мурадов.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 61-43-33)

30 марта в 15 часов — тематическая экскурсия «Фортификационные укрепления Миусского полуострова».

31 марта в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 61-36-73)

30 марта в 12 часов — музейная программа «Пушкин и Василенко: «золотые» сказки и добрые повести».

31 марта в то же время — музейная программа «Хозяин волшебной шкатулки».

Фото Сергея Плишенко