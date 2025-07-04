Наступающие выходные обещают быть знойными и без осадков. Можно сходить на пляж, совершить морские прогулки, а к вечеру посетить наши учреждения культуры, где летом прохладно и интересно.

Напоминаем, что Таганрогский художественный музей подготовил прощальную перед ремонтом программу — закроется ТХМ уже 7 июля. В Чеховской библиотеке работает выставка таганрогских фотохудожников — можно увидеть город их глазами.

ТаКТ 6 июля покажет спектакль «Зебры не ржут». Лекции, выставки, тематические экскурсии пройдут в музеях Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе! Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

5 июля в 11 часов — мероприятие «Ромашковое настроение» для всей семьи с мастер-классом ко Дню семьи, любви и верности. В 14 часов — лекция «Председатель земного шара», посвященная основоположнику русского футуризма Давиду Бурлюку.

6 июля в 11 часов — мастер-класс «Фруктовый ветерок» по изготовлению веера из бумаги. В 14 часов — тематическая лекция «Вихорь-атаман» об отражении героической биографии Матвея Платова в казачьих сказках.

6 июля в 16 часов — концерт Даниила Топольского «Классика и неоклассика» в рамках просветительского проекта «Как слушать классику». В программе — музыка И.С. Баха, Ф. Шопена, С. Рахманинова, Л. Бетховена, Л. Эйнауди, Х. Циммера и Ф. Гласса.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96).

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Работает совместная выставка фотографов Таганрога «Я ЭТО вижу». Свои фотографии представляют Андрей Лызь, Ирина Розенблит, Игорь Чиканенко, Елена Бондарь и молодые авторы: Илья Луц и Александр Коростов.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 5 июля — персональная выставка таганрогского художника-любителя Алексея Леоненко «Край Донской, любимый».

Таганрогский Камерный театр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (904) 343 — 87 — 87)

6 июля в 18-30 — спектакль «Зебры не ржут».

Таганрогский музей-заповедник

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

5 июля в 12 часов — тематическая экскурсия «Лето с Чеховыми».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и в 17 часов для групп от 3 до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (Фрунзе,41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

5 июля в 12 часов — тематическая экскурсия «Социально-экономическое развитие Таганрога в первой четверти XIX в.» старшего научного сотрудника Валентины Ратник.

6 июля в 12 часов — публичная лекция «Таганрог. А.П. Чехов и П.И. Чайковский» старшего научного сотрудника Аллы Цымбал.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

5 и 6 июля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени»

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

6 июля в 14 часов — тематическая экскурсия «И. Д. Василенко. Человек, писатель, гражданин».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) – выставка «Цирк нашего детства», представлены экспонаты из собрания Таганрогского музея-заповедника и предметы из частной коллекции артиста цирка Дмитрия Артемьева.

Фото Андрея Лызь