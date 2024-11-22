Афиша Таганрога: что посмотреть на ноябрьских выходных

Учреждения культуры Таганрога по традиции подготовили для жителей и гостей города разноплановые мероприятия, в том числе посвященные предстоящему Дню матери. Вас ждут концерты, литературно-музыкальные программы, мастер-классы, спектакли, экскурсии.

Так, в библиотеке в субботу – концерты музыкантов из Новочеркасска и Ростова. Ребят с мамами ждут в ТХМ на тематических музейных программах. В Литературном музее – премьера иммерсивного спектакля от ТаКТ «Уроки дяди Вани» (на фото). Экскурсии по постоянной экспозиции проведет музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой интересный маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

23 ноября в 15 часов – концерт заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества, музыканта, педагога, композитора Игоря Помазкина (г. Новочеркасск).

24 ноября в 14 часов – концерт студентов Ростовского колледжа искусств «Через века к Романтизму». Преподаватель – председатель предметно-цикловой комиссии отделения «Струнные инструменты» Инна Надолинская, концертмейстер Ирина Перелыгина. Принимают участие студенты Варвара Ченчиковская, Надежда Артахова, Тигран Аветян, Степан Шабунин, Ольга Буряк, Диана Кучма, Анастасия Швалева. Вход свободный.

26 ноября в 15 часов – концерт «А.С. Пушкин и музыка», посвященный 225-летию со дня рождения поэта. В исполнении учащихся и преподавателей ДМШ имени А.Г. Абузарова – музыкальные и литературные композиции по сюжетам его произведений.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

23 ноября в 12 часов – литературно-музыкальный вечер «Матери России». Библиотека имени А. П. Чехова, таганрогское отделение ВООВ «Боевое братство» и ДМШ имени А.Г. Абузарова приглашают на теплый, душевный праздник. Почетные гости – матери воинов, погибших при исполнении долга по защите Отечества.

24 ноября в 16 часов – концерт солиста вокальной школы «ВГолос» «Николай Чистофор приглашает на юбилей».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

23 ноября в 14 часов – мастер-класс «Букет для мамы» ко Дню матери из цикла «Я поведу тебя в музей». В 16 часов – «Полифоническая музыка – от барокко до современности». Концерт Ильи Пико (пианино).

24 ноября в 14 часов – экскурсия «Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу».

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

23 октября в 17 часов – спектакль «Каренины. Лабиринты памяти…».

24 ноября в то же время – комедия «Семейка Краузе», а для детей в этот день в 11 часов – сказка «День рождения кота Леопольда».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Литературном музее А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9)

23 ноября в 18.30 – премьера иммерсивного спектакля «Уроки дяди Вани».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

До 25 декабря 2024 года принимаются заявки на участие в детском региональном творческом конкурсе «Эпоха Антоши Чехонте». Номинации: «Мир Чехова в декоративно-прикладном искусстве» (декоративно-прикладное творчество); «Играем и читаем Чехова» (монолог, диалог, миниатюра по произведениям А.П. Чехова); «Чехов в красках» (рисунок, графика, живопись). Возрастная категория участников: с 7 до 17 лет.

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

24 ноября в 12 часов – тематическая экскурсия «Няни в семье Чеховых» (о помощницах Евгении Яковлевны в воспитании ее шестерых детей).

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

22 ноября в 12 часов – тематическая экскурсия «Пять лет из жизни Чехова» (о детских и отроческих годах Антона в доме на Ярмарочном переулке с 1869 по 1874 год).

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье – экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 38-34-96)

На выставке «В гостях у муз Дворца Алфераки» – портреты выдающихся личностей, сыгравших большую роль в истории российского государства и Таганрога, а также – изысканность интерьера парадного двусветного зала.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

23 и 24 ноября в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Фото Марины Даренской