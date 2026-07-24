Афиша Таганрога: что посмотреть в дождливые июльские выходные

Наступающие выходные погодой не порадуют — синоптики обещают дождь. Но это не повод оставаться дома. Захватите зонтики и отправляйтесь в путешествие по летнему Таганрогу. И обязательно загляните в наши учреждения культуры, где подготовлены интересные программы для детей и взрослых.

В библиотеке состоится вечер авторской песни, посвященный Владимиру Высоцкому, а в ГДК — танцевальная встреча.

В арт-пространстве «Таганрогский трамвай» для детворы проведут увлекательные мастер-классы. Таганрогский художественный музей организует традиционные пешеходные экскурсии по центру города.

Экскурсии и тематические программы состоятся в музеях Таганрогского музея-заповедника. Выбирайте, что вам больше по душе — стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

25 июля в 16 часов — библиотека имени А.П. Чехова, спортивный клуб «Дзюдо-тайм», клуб авторской песни «Арвентур» приглашают на вечер памяти Владимира Высоцкого «Вот и сбывается всё, что пророчится…».

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

29 июля в 15 часов — литературно-музыкальная встреча в караоке-клубе «С песней по жизни» «Льется музыка», к 80-летию со дня рождения композитора Вячеслава Добрынина.

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

25 июля в 18 часов — драма «Волна».

Городской Дом культуры (ул. Петровская, 104-1, тел. 8 (8634) 38-35-45)

26 июля в 17 часов приглашает на танцевальный вечер «Для тех, кому за…».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

25 июля в 10 часов — пешеходная экскурсия «Таганрог художественный» о творческой жизни города на рубеже XIX и XX веков.

29 июля в 10 часов — пешеходная экскурсия «Прогулки с Айвазовским», посвященная приезду мариниста в Таганрог. Тел. для записи: 8-918-536-40-78, 8-918-531-36-66.

Парк культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. тел. 8 (8634) 38-35-68)

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

26 июля в 10 часов — творческая мастерская «3D-код в трамвае: роботы оживают». Ребята будут мастерить необычных роботов и знакомиться с миром технологий.

26 июля в 17 часов — мастерская «Парк мечты». Детвора сможет пофантазировать, каким бывает парк мечты, и воплотить идеи в творческой работе.

Таганрогский государственный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

25 июля с 11 до 16 часов — работа выставки «Защитники Родины. Вчера и сегодня».

25 июля в 11 и 16 часов — обзорная экскурсия по тематическому пространству Литературного музея А.П. Чехова «Гимназический сад».

26 июля в 15 часов — мастер-класс «Брелок из фетра».

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

25 июля в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу». Знакомство с новой постоянной экспозицией музея.

26 июля в 12 часов — публичная лекция «Греческий проект» Екатерины II и Таганрог» старшего научного сотрудника Аллы Цымбал.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

25 июля в 15 часов — тематическая экскурсия «Город мечты. История строительства, разрушения и возрождения Таганрогской крепости в период правления Петра I и Екатерины II».

26 июля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

Со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и в 17 часов, для групп от трех до 10 человек по предварительной записи).

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

26 июля в 12 часов — тематическая программа «Маленькие герои из «волшебной шкатулки».

Возможность посещения выбранных мероприятий уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.

Фото Сергея Плишенко