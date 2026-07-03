Афиша Таганрога: что посмотреть на первых июльских выходных

В выходные в Таганроге ожидается комфортная погода — жара уйдет на несколько дней. Поэтому смело отправляйтесь на прогулку по любимому городу и не забудьте заглянуть в наши учреждения культуры, где прохладно и как всегда интересно.

В Чеховской библиотеке можно посмотреть новые выставки, состоится виртуальный концерт. Таганрогский художественный музей проведет традиционную пешеходную экскурсию по историческому центру.

Театр-студия «Люди» представит два спектакля. В Шахматном павильоне городского парка работает выставка моделей общественного транспорта «История одной остановки».

Тематические экскурсии, мастер-классы, историко-музыкальный вечер с участием камерного оркестра подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника. Расскажем и о мероприятиях предстоящей недели.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

Продолжает работу персональная художественная выставка таганрогской художницы Елены Фортушновой.

Малый выставочный зал (ул. Петровская, 96)

С 3 июля — персональная выставка художницы Елены Джинан «Утро мира» (Санкт-Петербург — Таганрог). Открытие 5 июля в 15 часов.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

7 июля в 11 часов — трансляция из концертного зала имени С.В. Рахманинова Московской филармонии. К 200-летию исследователя русского фольклора Александра Афанасьева — «Мир русских сказок. Афанасьев». Музыкально-литературная композиция «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова. Владимир Андропов — дирижер, Павел Любимцев — художественное слово, Анна Иванова — песочная анимация. Вход свободный.

Таганрогский художественный музей (старт экскурсий: ул. Александровская, 56, тел. для записи: 8-918-53-64-078, 8-918-53-13-666)

4 июля в 10 часов пройдет пешеходная экскурсия «Таганрог художественный», посвященная деятелям искусства, родившимся, гостившим и творившим в нашем городе. Старт — от исторического здания ТХМ, обязательна предварительная запись.

Молодежный центр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (8634) 38-33-61)

7 июля в 10 часов — к предстоящему Дню памяти А.П. Чехова — тематическая программа, видеоэкскурсия «По чеховским местам».

8 июля в 17 часов — мастер-класс «Ромашка» по изготовлению украшения в виде главного символа Дня семьи, любви и верности.

С 8 июля также работает фотовыставка «Палитра сердец» семей ООСВИТ «Преодоление» — работы Кристины Соколовой.

Студия-театр «Люди» (ул. Греческая, 38, тел 8-952-603-68-06)

4 июля в 18 часов — пластическая притча «Чайка Джонатан».

5 июля в 18 часов — лирическая фантазия «Небесные».

Шахматный павильон Парка культуры и отдыха им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

Продолжает работу выставка моделей общественного транспорта «История одной остановки» из частной коллекции семьи Архипенко.

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

4 июля с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы). По предварительной записи от трех человек.

5 июля с 11 до 16 часов — работа выставки «Защитники Родины. Вчера и сегодня». Предметы из фондов Таганрогского музея-заповедника и частных коллекций. Три периода в истории нашей страны: Великая Отечественная война, Афганская и Чеченская войны, специальная военная операция.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

4 июля в 10 часов — тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории». По предварительной записи от пяти человек.

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки, ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

3 июля в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Эхо великих партитур: шедевры симфонической музыки». Таганрогский муниципальный камерный оркестр закрывает сезон 2025-2026 года. Ведущая — Алла Цымбал.

4 и 5 июля в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу».

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

4 июля 15 часов — тематическая экскурсия «Город мечты. История строительства, разрушения и возрождения Таганрогской крепости в период правления Петра I и Екатерины II».

5 июля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

4 июля в 12 часов — обзорная экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Возможность посещения выбранных мероприятий уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.

Фото Таганрогского музея-заповедника