Администрация Таганрога ищет правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Администрацией города Таганрога проводится работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Целью мероприятия является решение проблем с объектами недвижимого имущества и земельными участками, права на которые возникли до появления нынешней системы государственной регистрации прав на недвижимость. В большинстве случаев это имущество, которое приобретено в 90-е годы либо в тот период, когда права на объекты капитального строительства удостоверяли БТИ.

Ранее учтенным объектом недвижимости считается тот, право на который возникло до 31 января 1998 года. Теперь расскажем, зачем оформлять права на такие объекты.

Государственная регистрация прав в ЕГРН:

— обеспечивает защиту имущественных прав собственников со стороны государства. В частности, правообладатель зарегистрированного в ЕГРН имущества может подавать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода права без его личного участия;

— необходима при совершении сделок с недвижимым имуществом (дарение, купля-продажа, аренда, оформление наследства);

— необходима при рассмотрении вопросов компенсации при ограничении прав на землю, утраты имущества в результате стихийных бедствий.

Проверьте наличие (отсутствие) сведений о вашем объекте недвижимости. Перечни указанных объектов недвижимости размещены на сайте администрации города Таганрога в разделе «Управление имуществом города Таганрога» в подразделе «Реализация Федерального закона 518-ФЗ».

ВНИМАНИЕ! Если Вы не получаете налоговое уведомление и платежные документы, сообщите самостоятельно в ФНС России о наличии у Вас объектов недвижимого имущества. Непредставление налогоплательщиком налоговому органу указанного сообщения влечет взыскание налога за предшествующие 3 года, а также штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества, по которому не представлено сообщение.

Как поступить, если права на принадлежащие вам объекты недвижимости не зарегистрированы в ЕГРН?

Первый вариант. Нужно обратиться в Комитет по управлению имуществом Таганрога, расположенный по адресу: ул. Греческая, 58, тел. 61-36-92, 61-40-66, (лично или посредством почтовой связи с уведомлением о вручении). И предоставить сведения, документы, подтверждающие права на объекты недвижимости, а также сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты, документах, удостоверяющих личность, и СНИЛС. Время приема: понедельник – вторник с 9-00 до 13-00, среда – четверг с 14-00 до 17-00.

Указанные сведения о правообладателях, документах, подтверждающих права, могут быть представлены как самими правообладателями, так и лицами, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей.

Второй вариант. Самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее возникшего права в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» с паспортом и правоустанавливающими документами. Специалисты МАУ «МФЦ Таганрога» подготовят соответствующее заявление для передачи документов в Управление Росеестра.

Обращаем Ваше внимание, что госпошлина за государственную регистрацию права на объект недвижимости, возникшего до 31.01.1998, не взимается.