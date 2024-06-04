Главная » Город

Администрация Таганрога готова приобрести 44 квартиры для детей-сирот

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Администрация Таганрога планирует приобрести 44 квартиры в многоквартирных домах у юридических или физических лиц  в рамках государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Город

Стоимость одной квартиры составляет от 3 280 398 до 3 529 284 рублей. Жилые помещения должны отвечать определенным требованиям: быть благоустроенными, пригодными для постоянного проживания и эксплуатации, соответствовать всем установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иметь не менее 33 кв. м общей площади с ремонтом под ключ. Возможно приобретение первичного или вторичного жилищного фонда.

Квартиры будут приобретаться путем участия в электронных аукционах в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru).

Дополнительную информацию можно получить в отделе по жилищной политике администрации Таганрога (ул. Петровская, 73, каб. 617) с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Контактные телефоны (8634) 312-828)».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

жилье новости покупка Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru