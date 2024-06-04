Администрация Таганрога планирует приобрести 44 квартиры в многоквартирных домах у юридических или физических лиц в рамках государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стоимость одной квартиры составляет от 3 280 398 до 3 529 284 рублей. Жилые помещения должны отвечать определенным требованиям: быть благоустроенными, пригодными для постоянного проживания и эксплуатации, соответствовать всем установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иметь не менее 33 кв. м общей площади с ремонтом под ключ. Возможно приобретение первичного или вторичного жилищного фонда.

Квартиры будут приобретаться путем участия в электронных аукционах в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Единая информационная система в сфере закупок https://zakupki.gov.ru).

Дополнительную информацию можно получить в отделе по жилищной политике администрации Таганрога (ул. Петровская, 73, каб. 617) с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Контактные телефоны (8634) 312-828)».

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