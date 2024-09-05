С 9 сентября у одной из утренних электричек, следующей по маршруту Таганрог – Ростов появится новая остановка. Об этом сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Пригородный поезд № 6519 Таганрог – Ростов будет останавливаться на станции Морской Чулек. Электричка станет отправляться из Таганрога в 07.05, а прибывать на новый остановочный пункт в 07.45. Отправление из Синявского, Танаиса, Хапров, Сафьяново, а также с остановок Ростов-Западный и 1337 км теперь будет происходить на минуту позже. Время прибытия в Ростов – 08.36.

Изменения в расписании коснуться и электропоезда № 6074 Ростов – Таганрог. Он будет по прежнему стартовать из донской столицы в 06.58, а прибывать в наш город на минуту позже – в 08.48.

Поезда следуют со всеми остановками, согласно действующему графику движения поездов.

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Фото СКЖД