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9 июля в Таганроге изменено расписание движение трамваев

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Об этом сообщает «Таганрогский трамвай». Изменения такие же, как 8 июля.

Новости Таганрога

«Уважаемые пассажиры, 9 июля с 11 до 24 часов вводится в действие график ограничения режима потребления электрической мощности по филиалу ПАО «Россети Юг»- «Ростовэнерго» на территории Ростовской области в районе объектов электроэнергетики, входящих в ЮЗЭС (Таганрогский РЭС)», — говорится в сообщении.

В связи с этим изменено расписание движение трамваев в Таганроге.

Для маршрутов №№ 2, 3, 4, 5 и 6 увеличен интервал движения. Маршрут №1 отменён до конца дня. Маршруты №№7, 8 и 9 следуют согласно расписанию.

«Таганрогский трамвай» приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заблаговременно планировать свой маршрут.

Фото: ВК «Таганрогский Городской Транспорт»

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Таганрогская правда
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