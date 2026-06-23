87-летняя дончанка не выжила после пожара в своей квартире на площади 1 кв. метр

Причиной возгорания стал неисправный электроприбор.

Вчера, 22 июня, в Волгодонске в результате пожара в многоквартирном доме погибла пожилая женщина, сообщили в МЧС РО.

Возгорание произошло в квартире на улице Максима Горького. Во время тушения пожарные обнаружили 87-летнюю хозяйку жилья, которая пострадала. Несмотря на усилия медиков, она скончалась в машине скорой помощи.

Площадь возгорания составила один квадратный метр. На месте работали 10 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. По данным дознавателей, причиной пожара стала неисправность электроприбора.

Фото: МЧС РО