83 военнослужащих отобраны для участия в образовательной программе «Время героев»

Обучение стартует уже 27 мая. Состав кандидатов, прошедших отбор, ранее обсудил Общественный совет программы.

Лучших из лучших отбирали по ряду критериев. Это личные заслуги, проявленный героизм, управленческий опыт. Среди участников как кадровые военные, так и люди, которые до СВО находились на высоких управленческих позициях, а сейчас выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

Все они будут проходить обучение очно. А в ближайшее время определят первых кандидатов на очно-заочную форму.

Стоит отметить, что отбор на участие в программе «Время героев» продолжается. Пройти ряд оценочных процедур можно в 45 центрах, которые работают на базе филиалов Президентской академии. Один из таких открыт в Ростове.

Фото: пресс-служба проекта «Время героев»