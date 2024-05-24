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83 военнослужащих отобраны для участия в образовательной программе «Время героев»

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Обучение стартует уже 27 мая. Состав кандидатов, прошедших отбор, ранее обсудил Общественный совет программы.

#В стране

Лучших из лучших отбирали по ряду критериев. Это личные заслуги, проявленный героизм, управленческий опыт. Среди участников как кадровые военные, так и люди, которые до СВО находились на высоких управленческих позициях, а сейчас выполняют задачи на линии боевого соприкосновения.

Все они будут проходить обучение очно. А в ближайшее время определят первых кандидатов на очно-заочную форму.

Стоит отметить, что отбор на участие в программе «Время героев» продолжается. Пройти ряд оценочных процедур можно в 45 центрах, которые работают на базе филиалов Президентской академии. Один из таких открыт в Ростове.

Фото: пресс-служба проекта «Время героев»

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Таганрогская правда
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