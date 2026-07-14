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81-летняя ростовчанка зашла внутрь своего горящего дома и задохнулась в дыму

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Ее тело спасатели обнаружили в ходе тушения.

Новости Ростовской области

Утром 13 июля в Ростове-на-Дону на улице Атарбекова произошел пожар в частном доме, рассчитанном на две семьи. В ходе тушения спасатели обнаружили тело женщины 1945 года рождения без признаков жизни, сообщили в МЧС РО.

По предварительным данным, когда началось возгорание, 81-летняя женщина зашла внутрь дома. Огонь быстро распространился по комнате, и выбраться она уже не смогла. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования.

Спасатели напоминают: пожар развивается быстрее, чем кажется. Если началось возгорание, нужно сразу покинуть помещение. Возвращаться внутрь смертельно опасно, даже если кажется, что на это уйдет всего несколько секунд.

Фото: МЧС РО

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Таганрогская правда

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