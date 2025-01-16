8 лет тюрьмы за убийство: на Дону вынесен приговор преступнику со «стажем»

В Ростовской области вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в убийстве, сообщает следком по региону.

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года фигурант, находясь в квартире, расположенной в поселке Вершинном Семикаракорского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым нанес ему удары ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, говорится в сообщении ведомства.

Однако он был задержан в кратчайшие сроки и помещен под стражу. В ходе следствия выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Теперь фигурант отправится в исправительную колонию строгого режима на 8 лет.

Фото: следком по РО