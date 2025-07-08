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8 июля в Таганроге устраняют утечки в трех районах

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Из-за ремонтно-восстановительных работ водоснабжение ограничено в Северном жилом массиве, районе Нового вокзала, улицы С. Лазо.

Город

По всем трем точкам завершить работы планируется в 16 часов.

Специалисты городского «Водоканала» работают на пересечении улицы 4-я Линия и переулка 12-го Нового. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в части Северного микрорайона.

Утечку на водоводе устраняют по адресу: ул. Бабушкина, 43. Без воды остались улицы Бабушкина, Щаденко, Воскова, Социалистическая, переулок Станочный, Михайловка.

Еще одна точка работ – ул. С. Лазо, 3. Водоснабжение ограничено в районе улиц С. Лазо, Москатова, Дзержинского.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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