8 июля в парке им. 300-летия Таганрога откроется «Пункт здоровья»

Ранее «Пункты здоровья» работали в парках им. М. Горького и «Приморском».

Акция «Пункт здоровья» в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону» продолжает свою работу в Таганроге.

«Во вторник, 8 июля, с 9.00 до 13.00 медицинский пункт откроется по адресу: С. Шило, 210, в парке им. 300-летия Таганрога», — информирует администрация города.

В «Пункте здоровья» можно будет измерить артериальное давление, рост и вес, рассчитать индекс массы тела. А также пройти экспресс-тестирование уровня глюкозы, холестерина и кислорода в крови, сделать электрокардиограмму. Обратите внимание — анализы нужно сдавать натощак. ❗️

Все посетители «Пункта здоровья» при желании смогут получить консультацию врача-терапевта и эндрокринолога.

Отметим, что пункты экспресс обследований будут работать во всех городах Ростовской области в течение лета.

Фото администрации Таганрога