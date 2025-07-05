Главная » Город

8 июля в парке им. 300-летия Таганрога откроется «Пункт здоровья»

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Ранее «Пункты здоровья» работали в парках им. М. Горького и «Приморском».

Город

Акция «Пункт здоровья» в рамках губернаторского проекта «Медицина на Дону» продолжает свою работу в Таганроге.

«Во вторник, 8 июля, с 9.00 до 13.00 медицинский пункт откроется по адресу: С. Шило, 210, в парке им. 300-летия Таганрога», — информирует администрация города.

В «Пункте здоровья» можно будет измерить артериальное давление, рост и вес, рассчитать индекс массы тела. А также пройти экспресс-тестирование уровня глюкозы, холестерина и кислорода в крови, сделать электрокардиограмму. Обратите внимание — анализы нужно сдавать натощак. ❗️

Все посетители «Пункта здоровья» при желании смогут получить консультацию врача-терапевта и эндрокринолога.

Отметим, что пункты экспресс обследований будут работать во всех городах Ростовской области в течение лета.

Фото администрации Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

медики медицина парк 300-летия Таганрога Пункт здоровья Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru