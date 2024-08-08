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8 августа нет света на трех улицах Таганрога

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8 августа в Таганроге остались без света жители трех городских улиц, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Город

Специалисты ЮЗЭС проводит ремонтные работы – протягивают линии электропередач. В связи с этим остались без света жители улицы К. Либкнехта, переулков Итальянского и Лермонтовского. Время окончания работ — ориентировочно в 17.00

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото rosseti-yug.ru

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нет света новости Таганрог ЮЗЭС
Таганрогская правда
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