8 августа нет света на трех улицах Таганрога

8 августа в Таганроге остались без света жители трех городских улиц, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводит ремонтные работы – протягивают линии электропередач. В связи с этим остались без света жители улицы К. Либкнехта, переулков Итальянского и Лермонтовского. Время окончания работ — ориентировочно в 17.00

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото rosseti-yug.ru