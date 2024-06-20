728 закрытых модулей и контейнеров для раздельного сбора мусора установлены в Таганроге

Установка заглубленных контейнеров для сбора мусора в Таганроге — один из вариантов борьбы с несанкционированными свалками.

Проблема несанкционированных свалок — наиболее насущная для нашего города. Есть ряд адресов, где она возникает постоянно. Даже при условии вывоза мусора по графику, очаги образуются уже через пару часов после отъезда спецтехники.

«Такие случаи зафиксируются регулярно. На нарушителей с начала этого года составлено 17 протоколов. Один из примеров постоянного складирования мусора вне контейнеров — пересечение улиц Шишкина и Варданяна. По просьбе жителей прорабатываем вопрос о переносе имеющихся заглублённых контейнеров для сбора ТКО в другое место. И уже за это время здесь была дважды ликвидирована свалка», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Один из вариантов решения проблемы — установка дополнительных контейнеров. В Таганроге уже установлены 728 закрытых модулей и контейнеров для раздельного сбора мусора по 168 адресам. Работа продолжается. На этой неделе заглубленные контейнеры установили на ул. Ломакина 106-А и ул. Сергея Лазо 7/1.

«Достигнуть положительного результата мы сможем только совместными усилиями. Он зависит от ответственного отношения каждого из нас!» — обратился к таганрожцам Андрей Фатеев.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева