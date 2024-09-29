700 человек из ПВР совершили незабываемые поездки в Таганрог

В течение семи месяцев нынешнего года 700 человек из пунктов временного размещения совершили незабываемые поездки в Таганрог.

Гостями нашего города стали дети с мамами, проживающие в ПВР, расположенных на территории Неклиновского района. В период с марта по сентябрь ежемесячно совершались организованные поездки на автобусах единовременно для ста человек.

В Таганроге временные преселенцы посещали художественный музей, театр имени А.П. Чехова, парк имени М. Горького, «Кино Нео», музей А.А. Дурова. Так, сотрудники Таганрогского художественного музея проводили для посетителей не только экскурсии по музейной экспозиции и по скульптурному дворику, но и интерактивные программы с играми, народными забавами и различными конкурсами (на фото).

Угощала гостей «Наша пекарня» — свежеиспеченными булочками и пирожками.

Поездки благодаря поддержке Благотворительного Фонда «Синара» в рамках проекта «Искусство дает крылья» организовала депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота.

Юрий СОМКО, фото предоставлено Таганрогским художественным музеем