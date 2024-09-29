Главная » Новости Таганрога

700 человек из ПВР совершили незабываемые поездки в Таганрог

На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

В течение семи месяцев нынешнего года 700 человек из пунктов временного размещения совершили незабываемые поездки в Таганрог.

Новости Таганрога

Гостями нашего города стали дети с мамами, проживающие в ПВР, расположенных на территории Неклиновского района. В период с марта по сентябрь ежемесячно совершались организованные поездки на автобусах единовременно для ста человек.

В Таганроге временные преселенцы посещали художественный музей, театр имени А.П. Чехова, парк имени М. Горького, «Кино Нео», музей А.А. Дурова. Так, сотрудники Таганрогского художественного музея проводили для посетителей не только экскурсии по музейной экспозиции и по скульптурному дворику, но и интерактивные программы с играми, народными забавами и различными конкурсами (на фото).

Угощала гостей «Наша пекарня» — свежеиспеченными булочками и пирожками.

Поездки благодаря поддержке Благотворительного Фонда «Синара» в рамках проекта «Искусство дает крылья» организовала депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота.

Юрий СОМКО, фото предоставлено Таганрогским художественным музеем

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

парк ПВР Таганрог ТХМ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru