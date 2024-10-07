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7 октября в двух микрорайонах Таганрога устраняют утечки на водоводе

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Вода подается пониженным давлением в районе Мариупольского шоссе и в Греческих ротах.

Город

7 октября МУП «Управление «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы по двум адресам. Так, утечку на водоводе устраняют на Мариупольском шоссе, 7. Водоснабжение ограничено в районе Мариупольского шоссе и улицы Ломоносова.

Коммунальная служба работает в Греческих ротах, по адресу улица Вечность, 32 б. Вода подается пониженным давлением в Греческих ротах, в районе Северо-Западного шоссе, в Садах, поселках Герасимовка и Дарагановка.

По обоим адресам работы планируют завершить в 16 часов.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге на два дня ограничат водоснабжение.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Водоканал нет воды ограничение водоснабжения
Таганрогская правда
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