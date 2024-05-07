7 мая ветеран Великой Отечественной войны из Таганрога Дмитрий Гончаров отметил 97-летие

С днем рождения именинника поздравил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. На фронт Дмитрий Гончаров ушел в 1943 году, когда ему было 16 лет.

Сегодня побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Гончарова. 7 мая он отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 97 лет. Поздравил участника войны и с наступающим Днем Победы! Дмитрий Иванович ушел на фронт в 1943 году 16-летним мальчишкой. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, а также многими другими государственными наградами, — рассказал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

После войны всю трудовую жизнь Дмитрий Гончаров посвятил Таганрогскому авиационному заводу им. Димитрова.

Пожелал ветерану крепкого здоровья, оптимизма, заботы и любви близких! Поблагодарил Дмитрия Ивановича за его труд и вклад в дело Великой Победы! — написал глава администрации.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева