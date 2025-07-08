7 июля состоялось второе заседание молодежного Парламента Таганрога

Молодые парламентарии не только участвуют в экологических акциях, субботниках, торжественных мероприятиях, областных форумах и дискуссионных площадках, но и сами выступают инициаторами интересных и важных проектов.

На мероприятии присутствовали председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ирина Жукова, председатель городской Думы Таганрога Роман Корякин, председатель Территориальной избирательной комиссии Таганрога (восточная) Валерий Ерасов.

Основными вопросами повестки дня заседания стали выборы заместителя председателя молодежного Парламента Таганрога, определение наименований комиссий и утверждение их составов, а также презентация информационного проекта избирательной комиссии Ростовской области и обсуждение вопроса роли молодежного парламентаризма в общественно-политической жизни Донского края.

С приветственным словом к молодым парламентариям Таганрога обратилась Ирина Жукова, которая подчеркнула важность участия молодого поколения в политической жизни общества и выразила уверенность, что молодые депутаты смогут реализовать весь свой потенциал, а их работа будет активной и результативной не только в масштабах города.

Роман Корякин отметил, что новый созыв молодежного Парламента уже с первых дней работы успел ярко заявить о себе и стал активным участником всех общегородских мероприятий. Молодые депутаты не только участвуют в экологических акциях, субботниках, торжественных мероприятиях, областных форумах и дискуссионных площадках, но и сами выступают инициаторами интересных и важных проектов.

Разработанная молодыми парламентариями просветительская программа, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Наука на благо Победы» успешно реализуется в образовательных учреждениях города. А театрализованная квест-игра по мотивам известной сказки «Золотой ключик или Приключения Буратино», созданная для привлечения детей-инвалидов к занятиям спортом, получила широкий отклик среди организаций, работающих с особенными детьми.

Также члены молодежного Парламента тесно взаимодействуют с депутатами городской Думы и принимают участие в приемах граждан, непосредственно соприкасаясь с проблемами жителей нашего города. А яркие медиапроекты, созданные молодыми депутатами, набрали десятки тысяч просмотров в социальных сетях.

«Мы, как ваши старшие коллеги, открыты и готовы к сотрудничеству и взаимодействию. Уверен, что наша общая работа будет на пользу Таганрогу и его жителям», – подчеркнул Роман Корякин.

Валерий Ерасов презентовал информационный проект, направленный на информирование жителей города о предстоящих выборах, формирование положительного отношения к участию в выборах и призвал депутатов молодежного Парламента принять активное участие в реализации проекта.

По итогам заседания заместителем председателя молодежного Парламента Таганрога избрана студентка ТИУиЭ Анастасия Хворостян. Также были сформированы 3 комиссии (комиссия по культуре, спорту, образованию и социальным проектам; комиссия по межпарламентскому сотрудничеству, развитию гражданских инициатив и патриотическому воспитанию; комиссия по взаимодействию с медиа ресурсами и общественными объединениями) и определены их председатели.

Источник: городская Дума Таганрога