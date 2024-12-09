63-летний дончанин сядет в тюрьму на 8,5 лет за убийство бывшей жены

Тело женщины преступник сбросил в реку Северский Донец.

В Ростовской области житель города Донецка признан виновным в убийстве бывшей супруги, сообщает следком по региону.

Преступление имело место в апреле прошлого года. 63-летний житель города Донецка, находясь по месту жительства, в ходе ссоры, нанес бывшей супруге множественные удары по телу, после чего задушил женщину. С целью скрыть следы убийства, он перевез тело в безлюдное место и сбросил в реку Северский Донец.

В ходе следствия вина мужчины была доказана. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Фото: следком по РО