5 июня без света останутся некоторые улицы Таганрога

Сегодня, 5 июня, в самый жаркий день недели останутся без работающих сплитов, вентиляторов и холодильников жители некоторых улиц города. Об очередных отключениях электроэнергии предупреждает МУП «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводят косметический ремонт помещений тяговых подстанций ТП-87 и ТП-296. Поэтому света не будет на улицах Абрикосовой, Рябиновой. А также в домах, расположенных между 7-м и 10-м Новыми переулками, 1-м Линейным проездом и улицей 3-я Линия. Примерно до 16.00.

Телефон для справок: 8 (8634) 38–31–10.

Фото rosseti-yug.ru