5 августа в Азове откроют бюст адмиралу Федору Ушакову

Его установили на одной из аллей парка Памяти.

В понедельник, 5 августа, в Азове пройдет торжественное открытие бюста адмиралу Федору Ушакову. Его установили на одной из аллей парка Памяти. Дата открытия памятника выбрана не случайно: 5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован.

Благодаря инициативной группе по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Федора Ушакова в Москве, Ростовская область стала обладателем специального приза – бюста Федора Федоровича Ушакова, предоставленного в рамках конкурса «Адмирал Федор Ушаков моими глазами».

Федор Федорович Ушаков – самый прославленный российский флотоводец. Его называют «морской Суворов», он тоже не знал поражений в боях. Именно адмирал Ушаков помог России утвердиться на берегах Азовского и Черного морей. Его служба начиналась именно с Азовской флотилии и в первые годы была связана с Донским краем.

Федор Федорович был не только великим флотоводцем. Главнее всего для адмирала Ушакова была христианская вера, Божьи заповеди и основанная на них самоотверженная любовь к Отечеству. Он любил людей, был скор и щедр на помощь, жертвовал всем что имел, хранил благочестие. Именно поэтому имя святого праведного воина Федора священно не только для моряков, но и для всех православных христиан.

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, избранные от Ростовской области, Виктор Водолацкий и Антон Гетта принимали непосредственное участие во всех организационных моментах установки бюста и выражают слова искренней благодарности главе инициативной группы Дмитрию Шлопаку за предоставленную возможность преемственности поколения, познания истории Отечества в целях духовно-нравственного воспитания молодежи Ростовской области.

«Открытие бюста Ушакова в Азове – это дань уважения всем азовчанам. Я верю, что бюст великого флотоводца будет не только напоминать о подвигах русского народа и вдохновлять всех нас на новые свершения, но и станет надежным защитником города», — отметил Антон Гетта.

Открытие состоится 5 августа в 12:00 в парке «Памяти» города Азова.

Фото donland.ru