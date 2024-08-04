5 августа Ростовской области обещают грозу и ливень

5 августа в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, в течение суток 5 августа ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Вероятны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-24 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует в непогоду быть осторожными, не парковать машины под линиями электропередач. В случае ЧС звонить по телефону 112.

Фото Сергея Плишенко