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49% россиян негативно относятся к использованию электросамокатов

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«Вебер» узнал, как много жителей России пользуются электросамокатами, и что они думают об этом средстве передвижения.

#В стране

Так, 64% опрошенных считают, что электросамокаты угрожают безопасности передвижения по населённому пункту. И такой же процент признается, что часто замечают в своём населённом пункте людей, которые ездят на электрических самокатах.

При этом 49% россиян относятся к использованию электросамокатов негативно. Треть граждан говорят о нейтральном отношении, и лишь 14% — о положительном.

Треть респондентов придерживаются мнения о том, что водители электросамокатов должны сдавать тест на знание ПДД. А 28% людей и вовсе выступают за сдачу экзаменов на получение отдельного водительского удостоверения.

Некоторые считают, что у самокатчиков, также как у водителей, должна быть мера наказания в виде лишения прав и запрета на вождение электросамоката навсегда. Респонденты выступают за эти меры наказания в случаях таких нарушений, как:

  • вождение после употребления алкоголя (58%);
  • причинения ущерба пешеходам (43%).

Чаще всего негативные эмоции к самокатчикам возникают из-за несоблюдения ими правил дорожного движения.

Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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