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48 детей-сирот должны получить жилье в Таганроге в 2024 году

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В 2024 году Таганрог продолжит приобретать жилье для детей-сирот. Новые квартиры необходимо предоставить 48 таганрожцам из этой категории граждан.

Город

Как я уже неоднократно отмечал — эту работу считаю одной из приоритетных, — отметил глава администрации города Андрей Фатеев.

В своем телеграм-канале глава администрации рассказал, что в конце января 2024 года между донским Минстроем и администрацией Таганрога было заключено соглашение о предоставлении субвенций на приобретение жилых помещений для детей-сирот. В настоящее время уже объявлены соответствующие аукционы.

Напомню, что в прошлом году благодаря поддержке Правительства Ростовской области, мы смогли ликвидировать очередь, которая образовалась за несколько лет. Новое жилье получили 128 детей-сирот, — уточнил Андрей Фатеев.

Для справки

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Жилые помещения могут быть предоставлены детям-сиротам по окончании обучения, прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Детям-сиротам предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда площадью:

  • не менее 33 кв. метров на одного человека;
  • не менее 42 кв. метров на семью из двух человек, если оба члена семьи имеет право на обеспечение жильем.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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