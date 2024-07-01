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412 выпускников Таганрогского механического колледжа получили дипломы

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В ДК «Фестивальный» состоялось вручение дипломов об окончании Таганрогского механического колледжа.

Город

Мест в зрительном зале оказалось мало, пришлось приносить стулья, и все равно некоторые стояли. Аналогичная картина была и на балконе, куда приглашали подниматься родителей молодых дипломированных специалистов.

«Сегодня у нас – 412 выпускников по 12 специальностям, из них – 47 красных дипломов, что, между прочим, больше норматива», — с гордостью отметил директор колледжа Рафаил Магеррамов.

В своем выступлении он также выразил слова благодарности коллегам-преподавателям, родителям выпускников и социальным партнерам учебного заведения.

«Наши социальные партнеры – это предприятия и организации, которые помогают нам, обеспечивают не только практическое обучение, но и функционирование всего образовательного учреждения, — подчеркнул Рафаил Магеррамов. — Отдельные слова благодарности – компании «ХозАгро»: она поддержала постановление губернатора и путем инвестиционного налогового вычета перечислила колледжу полтора миллиона рублей на развитие материально-технической базы».

Директор учебного заведения посоветовал выпускникам продолжать свое образование в ДГТУ — социальном партнере Таганрогского механического колледжа. А также напомнил им, что двери колледжа для них всегда открыты.

Почетным гостем на мероприятии была председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко.

«Вы – один из самых уверенных коллективов. Вы – настоящая большая семья», — отметила она, обращаясь ко всему коллективу колледжа.

А выпускникам пожелала доброго пути.

«Работодатели вас ждут. Мы в Таганроге надеемся, что вы останетесь здесь и будете работать на благо этого города. Но куда бы вас ни забросила судьба, — мы верим в вас. Вы вложили много труда в то, чтобы сегодняшний день состоялся. Любой успех зависит от вложенного труда», — сказала Инна Титаренко.

Особую признательность она выразила преподавательскому составу колледжа во главе с его директором:

«Таганрогский механический колледж – это не просто учебное заведение. Это – надежный социальный партнер города. Самые крепкие волонтеры – ваши. Те ребята, которые уже сейчас оказывают содействие в охране правопорядка, это – ваши ребята. За этими успехами — огромной труд преподавательского коллектива».

Представителям преподавательского корпуса Инна Титаренко вручила благодарственные письма городской Думы, а 47 лучшим выпускникам — красные дипломы.

На сцену выходили и участники художественной самодеятельности колледжа, в исполнении которых звучали песни. Отдельный номер «Фланкировка казачьими шашками» представили два друга-первокурсника, будущий «айтишник» Егор Герасимов и автомобилестроитель Даниил Ноговицкий, воспитанники КДМО «Донцы» села Куйбышево.

Антон СЛОВАКОВ

Фото Александра Шпакова

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Таганрогская правда
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