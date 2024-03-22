40 асфальтобетонных заводов будут работать на Дону во время дорожного сезона

В Ростовской области в наступающем дорожно-строительном сезоне будет работать более 40 асфальтобетонных заводов. В этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать более 265 км автомобильных дорог, сообщает официальный портал донского правительства.

Сейчас дорожники готовятся к сезону. Специалисты проводят исследования материалов, проверяют лаборатории и асфальтобетонные заводы, которые уже начали подготовку к запуску и проходят стадию технического обслуживания.

В донском регионе ведётся заготовка материалов: песка, щебня и битума. Заводы в Ростовской области расположены так, что срок доставки асфальтобетонной смеси до каждого объекта является оптимальным и позволяет избежать потери качества материала во время транспортировки. Сеть действующих заводов полностью покрывает потребность донских дорожников в материалах.

Фото donland.ru