Главная » Новости Ростовской области

40 асфальтобетонных заводов будут работать на Дону во время дорожного сезона

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

В Ростовской области в наступающем дорожно-строительном сезоне будет работать более 40 асфальтобетонных заводов. В этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать более 265 км автомобильных дорог, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Сейчас дорожники готовятся к сезону. Специалисты проводят исследования материалов, проверяют лаборатории и асфальтобетонные заводы, которые уже начали подготовку к запуску и проходят стадию технического обслуживания.

В донском регионе ведётся заготовка материалов: песка, щебня и битума. Заводы в Ростовской области расположены так, что срок доставки асфальтобетонной смеси до каждого объекта является оптимальным и позволяет избежать потери качества материала во время транспортировки. Сеть действующих заводов полностью покрывает потребность донских дорожников в материалах.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика