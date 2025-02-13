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320 тысяч участников присоединились к Первому всероссийскому научному диктанту

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Диктант, приуроченный ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал важным событием, привлекшим внимание студентов, школьников и широкой общественности. Он помог не только вспомнить о ключевой роли советских ученых в Победе, но и напомнил о том, как наука способствовала военным успехам в годы войны.

#В стране

Самое большое число людей присоединилось к акции в Башкирии, Дагестане, Чувашии, Ставропольском крае, в Саратовской, Белгородской, Костромской, Кемеровской, Запарожской областях и в Луганской Народной Республике.

Но пройти диктант каждый желающий может и сегодня: для этого достаточно зайти на сайт диктант.наука.рф и ответить на 25 вопросов, посвященных открытиям и достижениям советских ученых, которые сыграли ключевую роль в Победе. Тест разработали специалисты Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Добавим, «Наука во имя Победы» — часть масштабных просветительских мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России на 2022–2031 годы.

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Таганрогская правда
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