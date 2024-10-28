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30 октября на Дону пройдет правовой марафон

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Правовой марафон для жителей Дона области и новых регионов проводится при поддержке Совета Федерации РФ и Законодательного Собрания Ростовской области. Часть мероприятий состоится на площадке региональной общественной приемной Председателя «Единой России».

Новости Ростовской области

В программе марафона – консультации по широкому кругу вопросов, которые дадут представители Адвокатской палаты Ростовской области, регионального отделения Ассоциации юристов России, нотариусы.

Так, консультации по вопросам получения мер социальной поддержки, медицинского обеспечения, оформления юридических документов смогут получить участники специальной военной операции и члены их семей.

Юристы ответят на вопросы государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, определения кадастровой стоимости объектов недвижимости и другие.

Среди гостей мероприятия – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Для получения консультаций необходимо обратиться в любое отделение МФЦ региона или региональную общественную приемную Председателя «Единой России». Онлайн-трансляции консультаций будут вестись в группе МФЦ Ростовской области.

Фото: пресс-служба ЗСРО

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Таганрогская правда
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