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30 марта в двух скверах Таганрога пройдут субботники

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Завтра, 30 марта, в Таганроге пройдут субботники. Принять в них участие могут все желающие. Весенняя уборка запланирована в двух скверах.

Город

Один расположен в границах ул. Пархоменко, 15 А и многоквартирного дома по улице Сергея Шило, 200. Работы там начнутся в девять часов утра. Во втором сквере перед домом № 51 на улице Осипенко субботник стартует в 10.00.

Напомним, что в Таганроге начался месячник чистоты. В разных районах города пройдут массовые субботники. Узнать о дате и месте их проведения можно на официальном сайте городской администрации.

Кстати, следующие субботники запланированы 6 апреля на улице Ломакина (напротив Детской многопрофильной больницы) и на территории многоквартирного дома № 9 по улице Москатова.

Фото t.me/Fateev

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благоустройство новости субботник Таганрог
Таганрогская правда
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