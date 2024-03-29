Завтра, 30 марта, в Таганроге пройдут субботники. Принять в них участие могут все желающие. Весенняя уборка запланирована в двух скверах.

Один расположен в границах ул. Пархоменко, 15 А и многоквартирного дома по улице Сергея Шило, 200. Работы там начнутся в девять часов утра. Во втором сквере перед домом № 51 на улице Осипенко субботник стартует в 10.00.

Напомним, что в Таганроге начался месячник чистоты. В разных районах города пройдут массовые субботники. Узнать о дате и месте их проведения можно на официальном сайте городской администрации.

Кстати, следующие субботники запланированы 6 апреля на улице Ломакина (напротив Детской многопрофильной больницы) и на территории многоквартирного дома № 9 по улице Москатова.

Фото t.me/Fateev