3 июня останутся без света некоторые улицы Таганрога

Сегодня, 3 июня, в Таганроге не будет электричества на некоторых улицах города. Об этом предупреждает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводят плановые ремонтные работы на тяговой подстанции ТП-103. Поэтому без света останутся жители переулков, расположенных между пер. 7-м и 10-м Новыми. А также между 5-м Линейным проездом и улицей Дачной. Света не будет ориентировочно до 17.00.

Телефон для справок: 8(8634)38–31–10.

Фото из архива «Таганрогской правды»