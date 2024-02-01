3 февраля Павел Деревянко встретится с таганрожцами

3 февраля в кинотеатре «Чарли» в Таганроге ожидается аншлаг. В гости к поклонникам приедет наш земляк – Павел Деревянко. Известный актер не забывает своих корней и встречается с таганрожцами уже не в первый раз.

Вместе с Павлом Таганрог посетит режиссер Марюс Вайсберг.

Специальные гости представят зрителям новую комедию «Конец Славы», в которой Павел Деревянко играет главную роль. Его герой Деревянко — знаменитый актер, теряющий популярность и готовый пойти на все, чтобы получить шанс начать жизнь с чистого листа.

После просмотра картины зрители смогут пообщаться с Павлом и получить открытку с его автографом. Это отличная возможность для поклонников Деревянко поближе познакомиться со своим кумиром, а для ценителей режиссуры узнать о внутренней кухне фильма у Марюса Вайсберга, — рассказали нам организаторы встречи. — Визит именитых гостей обещает стать ярким событием для всех любителей кино.

Фото предоставлено кинотеатром «Чарли»