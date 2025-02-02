3 февраля часть улиц и переулков Таганрога останется без электричества

В понедельник, 3 февраля, для производства плановых ремонтных работ и технического обслуживания оборудования, будет отключена электроэнергия по некоторым адресам. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг».

Так, 3 февраля с 09.00 до 17.00 электричество отключат на улицах Мало-Почтовой, 7-13, 22-30; 3-й Котельной, 1-9, 2-8; Дзержинского, 93-121а,115/1-115/6, 106-136; Островского, 31-59, 20-50; 3-й Новосёловской, 9-37, 8-34; 4-я Новосёловской, 1-19, 2-14; Межевой, 42-64, 31-43; Маршала Жукова, 171-219, 172–210; 3-й Линии, 169-187, 184-200. А также — в переулках: Старо-почтовом, 2-16, 1-15; Цеховом, 4-26, 3-21; Медном, 5-13, 4-16; Парковом, 31-45.

Без света 3 февраля останутся и потребители, проживающие по адресам: 2-й Линейный проезд, 170-220, 73-97; 18-й Квартальный проезд, 1-9, 2-10; 3-й Линейный проезд, 169-211, 74-100; 19-й Квартальный проезд, 1-21, 2-40; 4-й Линейный проезд, 73-113, 170-220; 12-й Новый переулок, 21- 63, 22-80; 13-й Новый переулок, 27-63, 28-68; 11-й Новый переулок, 23-63, 24-64; 17-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12 а; 18-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а; 19-я Садовая площадка, 1а-11а, 2а-12а.

Фото из архива «Россети Юг»