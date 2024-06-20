29 июня в Таганрогском художественном музее пройдет фестиваль цветов

29 июня, в субботу, в Таганрогском художественном музее состоится традиционный музейный фестиваль «Хоровод цветов душистых» — праздник лета, напоенный цветочными ароматами и увлекательными историями, поэзией и музыкой.

Музей приглашает таганрожцев и гостей города принять участие в интересных мероприятиях, которые предназначены как для взрослых, так и для детей.

«В 2024 году, объявленном Годом семьи, мы постарались так разнообразить программу музейного праздника, чтобы в нем каждый нашел себе мероприятие по душе, а поход в музей в этот день подарил много впечатлений и радостных эмоций», — рассказали в ТХМ.

Посетителей ждут спектакль Таганрогского камерного театра «Где живет дракон», мастер-классы по рисованию в технике «Флюид-арт», «Лето в ладошках» (изготовление цветов из синельной проволоки), «Бабушкина клумба — дедушкин букет» — были и легенды о цветах, авторские экскурсии Татьяны Игумновой, Светланы Кидяевой, Натальи Юрковой по экспозиции и скульптурному дворику. Сюрпризы продолжатся «В шатре цветочной гадалки», на «Тайном заседании любителей кактусов», а также в ходе арт-квиза для команд — любителей прекрасного.

Фестиваль будет проходить 29 июня с 10 до 18 часов.

Фото ТХМ