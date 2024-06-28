29 июня фестиваль цветов стартует в музее Таганрога

Напоминает, что фестиваль «Хоровод цветов душистых» в Таганрогском художественном музее пройдет в субботу, 29 июня. Это настоящий праздник лета, напоенный цветочными ароматами и увлекательными историями, поэзией и музыкой.

В этот день в музее пройдут мероприятия для детей и взрослых. Посетителей ждут спектакль Таганрогского камерного театра «Где живет дракон», мастер-классы по рисованию в технике «Флюид-арт», «Лето в ладошках» (изготовление цветов из синельной проволоки), «Бабушкина клумба — дедушкин букет» — были и легенды о цветах, авторские экскурсии Татьяны Игумновой, Светланы Кидяевой, Натальи Юрковой по экспозиции и скульптурному дворику.

Сюрпризы продолжатся «В шатре цветочной гадалки», где есть фотозона. А также во время арт-квиза для команд — любителей прекрасного. На «Тайном заседании любителей кактусов» с гостями обсудят ряд колючих вопросов, ответы на которые будут найдены в мире изобразительного искусства, музыки и литературы.

Фестиваль будет проходить 29 июня с 10 до 18 часов.

Фото ТХМ