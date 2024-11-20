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28 ноября глава города Таганрога Светлана Камбулова отчитается перед жителями

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Отчет главы города Таганрога Светланы Камбуловой перед жителями о работе, проделанной администрацией за 2024 год, состоится 28 ноября в 17 часов в Городском доме культуры.

Власть

В 16 часов по этому же адресу (ул. Петровская, 104\1) прием граждан проведут заместители главы администрации Таганрога.

«Знаю, что вопросов и предложений много, поэтому их можно направить заранее. С 21 ноября по 2 декабря будет работать «горячая» линия (режим работы с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота и воскресенье — выходные)», — сообщила Светлана Камбулова.

Телефон «горячей» линии: 8 (8634) 312-777. Также  обращения можно направить на электронную почту media@tagancity.ru, заполнив форму.

«Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, отчёт о проделанной работе будет размещен на официальном сайте администрации. Буду рада видеть всех, кто придёт», — уточнила глава города.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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