28 ноября глава города Таганрога Светлана Камбулова отчитается перед жителями

Напоминаем, что отчет главы города Таганрога Светланы Камбуловой перед жителями о работе, проделанной администрацией за 2024 год, состоится сегодня, 28 ноября, в 17 часов в Городском доме культуры.

В 16 часов по этому же адресу (ул. Петровская, 104\1) прием граждан проведут заместители главы администрации Таганрога.

До 2 декабря работает «горячая» линия (режим работы с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, суббота и воскресенье — выходные)», по которой можно задать вопросы главе города и заместителям администрации.

Телефон «горячей» линии: 8 (8634) 312-777. Также обращения можно направить на электронную почту media@tagancity.ru, заполнив форму.

«Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии лично, отчёт о проделанной работе будет размещен на официальном сайте администрации. Буду рада видеть всех, кто придёт», — подчеркнула глава города.

Фото Сергея Плишенко (из архива)