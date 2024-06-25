28 июня в Таганроге запретят продажу алкоголя

28 июня в Таганроге установлен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает официальный портал городской администрации.

В этот день в школах будет проходить выдача школьных аттестатов выпускникам 9 и 11 классов. Поэтому продажа алкогольных напитков допускается только при оказании услуг общественного питания в кафе и ресторанах.

Нарушителей ждет административный штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

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