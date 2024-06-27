28 июня в Таганроге стартует «Кубок 5-го причала»

28 июня в 10.00 в Таганроге начинаются межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок 5-го причала».

Гонки в акватории Таганрогского залива будут проводиться в течение трех дней (28 — 30 июня) в классах: «Оптимист», «420», «Лазер-радиал», «Лазер 4.7», «Накра 15 – смешанный», «29-й», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Парусная доска Техно» и крейсерская яхта ORC.

Для участия в соревнованиях уже прибыло свыше 100 спортсменов из Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Запорожской области. В числе участников регаты – члены сборной команды России в классе «Оптимист». Таганрогские спортсмены получат отличную возможность не только погоняться с гостями, но и пообщаться с ними, и многому у них поучиться.

Попутного ветра яхтсменам и виндсерферам желать необязательно — был бы ветер, хоть какой. Они умеют идти и навстречу ему. Убедиться в этом приглашаются все желающие в яхт-клуб «5-й причал», который расположен в бухте Андреева ( ул. Социалистическая, 150 Д).

Награждение победителей и призеров и закрытие регаты состоятся в воскресенье, 30 июня, в 17.00.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото Сергея Плишенко (из архива)