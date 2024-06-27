Главная » Новости Таганрога

28 июня в Таганроге стартует «Кубок 5-го причала»

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

28 июня в 10.00 в Таганроге начинаются межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок 5-го причала».

Новости Таганрога

Гонки в акватории Таганрогского залива будут проводиться в течение трех дней (28 — 30 июня) в классах: «Оптимист», «420», «Лазер-радиал», «Лазер 4.7», «Накра 15 – смешанный», «29-й», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Парусная доска Техно» и крейсерская яхта ORC.

Для участия в соревнованиях уже прибыло свыше 100 спортсменов из Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Запорожской области. В числе участников регаты – члены сборной команды России в классе «Оптимист». Таганрогские спортсмены получат отличную возможность не только погоняться с гостями, но и пообщаться с ними, и многому у них поучиться.

Попутного ветра яхтсменам и виндсерферам желать необязательно — был бы ветер, хоть какой. Они умеют идти и навстречу ему. Убедиться в этом приглашаются все желающие в яхт-клуб «5-й причал», который расположен в бухте Андреева ( ул. Социалистическая, 150 Д).

Награждение победителей и призеров и закрытие регаты состоятся в воскресенье, 30 июня, в 17.00.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости парусный спорт соревнования Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru