27 марта электричка Ростов – Таганрог изменит расписание

Завтра, 27 марта, изменится расписание одной из пригородных электричек, следующей по маршруту Ростов – Таганрог. Об этом сообщает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Расписание поезда № 6504 «Ростов – Таганрог» изменится с 27 по 29 марта. Причина – производство ремонтных работ. Электричка будет отправляться из Ростова по графику в 11.31. Следовать со всеми остановками с задержкой на станции Синявская — 12.16 (+3 мин.)- 12.33 (+19 мин.). И прибывать в Таганрог на 19 минут позже – в 13.25.

Будьте внимательными при планировании своих поездок.

Фото «Таганрогской правды»