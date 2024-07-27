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27 июля в нескольких районах Таганрога ограничено водоснабжение

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27 июля в Таганроге специалисты МУП «Управление «Водоканал» устраняют утечки на водопроводных сетях в трех районах города. Поэтому на некоторых улицах ограничена подача воды.

Город

Ремонтные работы ведутся на улице П. Тольятти, 12/2. Водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе улицах П. Тольятти, Московской, Дзержинского и Морозова примерно до 16 часов.

Утечку устраняют на улице Бабушкина, 58. Ориентировочно до 16 часов вода подается пониженным давлением на улицах Щаденко, Бабушкина, Воскова, Халтурина, Социалистической и в микрорайоне Михайловка.

Еще одна авария произошла на Чехова, 373. Нехватку воды могут ощущать жители домов на улицах Шило, Чехова, Чучева, Сызранова. Ремонт продлится ориентировочно до 18 часов.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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