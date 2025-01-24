26 января в Таганроге пройдет второй этап акции «Ёлки — в переработку»

В воскресенье жители Таганрога смогут сдать на переработку уже ненужные новогодние деревья. Напомним, первый этап акции проводился 19 января — ёлки собирали у торговых центров города.

26 января пункты приёма хвойных будут работать с 11 до 15 часов у педагогического лицея — ул. Комарова, 30; в Приморском парке; у ТЦ «Лето» — ул. Чучева, 32\1 и у Таганрогского института им. А.П. Чехова — ул. Инициативная, 48.

Также до 26 января включительно открыта круглосуточная точка в районе парковки гипермаркета «Лента» на ул. Советской, 74 б со стороны ул. Ломоносова.

«Все ёлки будут переработаны региональным оператором ООО «Экотранс» и переданы в ближайшие питомники в качестве подстилки для животных», — сообщает организатор экологической акции АНО «Первый взгляд».

Отметим, что все таганрожцы, сдавшие новогодние деревья на переработку, могут получить баллы проекта ВК «Другое Дело». Для этого достаточно обратиться к любому волонтёру на одной из точек сбора.

Акция проводится при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области.

Фото АНО «Первый взгляд»