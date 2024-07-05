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257 выпускников Таганрога пересдают Единый государственный экзамен

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4 и 5 июля выпускники Таганрога пересдают один из предметов ЕГЭ.

#Образование

В 2024 году в России введены дополнительные дни ЕГЭ – 4-5 июля, в которые выпускники 11-х классов по собственному желанию могут пересдать один любой экзамен на повышение балла для более успешного поступления в вузы.

В Таганроге на пересдачу экзаменов 4 июля подали заявления 176 человек. Обществознание сдают 56 ребят, русский язык – 12, информатику – 74 , иностранный язык – 16, химию – 17, физику – 1 школьник.

5 июля ЕГЭ сдает 81 человек. Математику – 15 выпускников (профильный уровень), 24 – базовый, историю – 10, литературу – 15, биологию – 17, иностранный язык (устная часть) – 16 человек.

Таким образом, пересдадут один любой экзамен на повышение балла 257 одиннадцатиклассников, что составляет 23 % от общего количества выпускников 2023-2024 учебного года.

«Для участников экзаменов в Таганроге открыто два пункта проведения ЕГЭ», – уточнили в городском управлении образования.

Напомним, по итогам основного периода сдачи Единого государственного экзамена в Таганроге 10 выпускников стали стобалльниками, получив максимальный результат на итоговой аттестрации.

Фото donland.ru (из архива)

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ЕГЭ Таганрог школьники экзамены
Таганрогская правда
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